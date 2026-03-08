Secretaría de Marina Detiene a 2 Personas y Asegura Vehículo en Baja California Sur

Dos personas fueron detenidas y un vehículo fue asegurado en Baja California Sur, por personal de la Secretaría de Marina.

Mediante un comunicado, la Armada de México detalló que el aseguramiento se realizó con la cooperación de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Comondú.

De acuerdo con autoridades, esta acción se llevó a cabo durante un recorrido de vigilancia en Puerto San Carlos, en Baja California Sur, donde personal naval detuvo a dos hombres por alteración al orden público, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, para determinar su situación jurídica.

Hasta el momento no se han dado a conocer las identidades de los dos hombres detenidos.

