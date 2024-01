Seguridad en Chiapas: Militares se Enfrentan a Campesinos de Chicomuselo

Siguen registrándose hechos violentos en diferentes regiones de Chiapas. La mañana del martes 16 de enero del 2024 ocurrió un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de la Defensa nacional (Sedena), la Guardia Nacional y habitantes de varias comunidades del municipio de Chicomuselo, quienes aseguran que fueron agredidos mientras vigilaban el acceso a la zona, ante la presencia de grupos del crimen organizado.

Hombres y mujeres de los poblados de Nueva América, Benito Juárez, Raizal, El Resplandor, todas de los municipios de Chicomuselo y La Concordia, llevaban días impidiendo el acceso a la comunidad Nueva América, para evitar el paso a grupos del crimen organizado que, días antes, exigieron una lista de habitantes a los que se podía cobrar derecho de piso por sus cosechas y cría de animales.

Los pobladores intentaron impedir el paso de tropas del Ejército mexicano, pertenecientes al 101 Batallón de Infantería, que buscaban recorrer la zona de la Sierra Madre para restablecer el orden.

Los habitantes armados con palos, piedras, machetes y armas de fuego bloquearon los caminos, por lo que las Fuerzas Armadas rompieron cercas para abrirse paso y para dispersar a los manifestantes, lanzaron gases lacrimógenos.

Por la tarde del martes, agentes del Ministerio Público Federal encontraron en el lugar de los hechos, los cuerpos de tres civiles y tres fusiles tipo AK 47, un Barret, una R15 y 4 artefactos tipo granada de mortero.

En un video, se observa a elementos del Ejército mexicano enfrentándose con pobladores de la comunidad Nueva América. En la grabación también se escuchan detonaciones.

En el material se oye un diálogo entre un mando militar y pobladores, donde el soldado solicita abrir los caminos para que se brinde seguridad por parte de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, un habitante señala que están las familias y lo que buscan es que no se genere más violencia.

Por su parte, los militares lanzan gases e ingresan al terreno para perseguir a los pobladores, resultando varios heridos.

La semana pasada, integrantes del grupo armado El Maíz, presuntamente ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), llegaron disparando a los ejidos de San Antonio, El Ocotal, 20 de Noviembre, Galicia, Jolentón y Nueva Piedra Labrada, del municipio de Chicomuselo, orillando a decenas de familias a huir a las montañas.

De acuerdo con José, desplazado del ejido 20 de Noviembre, detalló:

Fuimos amenazados a entrar con ellos. No por las buenas. No, nos preguntaron si queríamos o no queríamos