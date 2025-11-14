"Cualquier Intervención de Estados Unidos Queda Descartada", Confirma Sheinbaum

En la conferencia de prensa matutina de hoy, 14 de noviembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que cualquier intervención militar de parte de Estados Unidos, en México, quedó descartada, luego de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, así lo manifestó

Reafirma lo que hemos estado planeando, que cualquier intervención de Estados Unidos queda descartada (...) Aunque hay personas que la piden, aquí en México, es una visión muy poco patriota, más bien de intervencionismo, buscando la injerencia del exterior.

Video: Marco Rubio Elogia a México por el Combate al Fentanilo

Sheinbaum afirmó que queda claro que hay entendimiento con el Gobierno de Estados Unidos en temas de seguridad, luego de que el secretario Marco Rubio declaró que la administración del presidente Donald Trump no mandará militares a México para combatir a los cárteles. En N+, te informamos anteriormente que Rubio reconoció el trabajo de México contra el fentanilo.

Previamente, la mandataria ha afirmado en varias ocasiones que en su Gobierno no habrá ningún tipo de injerencia extranjera, en asuntos de seguridad nacional.

Noticia relacionada: Sheinbaum Reconoce que “Hay Entendimiento en Seguridad” con EUA y Ahora Va por Comercio.

México y EUA mantienen acuerdo de seguridad con respeto

Sheinbaum afirmó que con el Gobierno de Estados Unidos hay un entendimiento para los temas de seguridad, en donde se garantiza lo siguiente:

Respeto a la soberanía.

Coordinación entre gobiernos.

Colaboración sin subordinación.

Integralidad del territorio mexicano.

Marco Rubio afirma que EUA no mandará militares a México

El secretario de Estado compartió para medios de comunicación que Estados Unidos no incursionará militarmente en México para combatir al crimen organizado, luego de su participación en la reunión del G7 en Canadá. Ofreció ayuda, y externó que las autoridades mexicanas pueden pedirla.

Estamos dispuestos a brindarles toda la ayuda que necesiten. Obviamente, no quieren que tomemos medidas, no vamos a tomar medidas unilaterales ni enviar fuerzas estadounidenses a México.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí

Historias recomendadas:

FBPT