Ticketmaster Alerta por Hackeo a Usuarios en México que Ponen en Riesgo a Tarjetas Bancarias

A través de un correo electrónico que fue enviado a los usuarios de cuentas de Ticketmaster, la compañía informó sobre un hackeo en el que se vio involucrada información personal, número de tarjetas de pago, crédito y débito.

De acuerdo con el correo de la cuenta notification@email.ticketmaster.com, Ticketmaster descubrió que personas no autorizadas obtuvieron información de una base de datos en la nube alojada por un proveedor externo de servicios de datos.

Hasta la fecha, de acuerdo con nuestra investigación, se determinó que la actividad no autorizada ocurrió entre el 2 de abril de 2024 y el 18 de mayo de 2024. Cabe señalar que desde que iniciamos nuestra investigación no hemos observado ninguna otra actividad no autorizada en la base de datos en la nube