Senado Aprueba Reformas para Castigar la Violencia Vicaria

La violencia vicaria será un nuevo tipo penal en nuestro país y se castigará hasta con cinco años de cárcel.

Se trata de poner fin a la violencia que ejercen los hombres en contra de las mujeres utilizando a terceras personas, sobre todo a través de sus hijos.

Por ejemplo, cuando un padre oculte a sus hijos de la madre para presionarla, le exija dejar de trabajar para que los cuide o amenace con dejar de pagar colegiaturas, manutención o cubrir las necesidades básicas.

El pleno del Senado aprobó por unanimidad reformas a los códigos federales Civil y Penal, así como a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Se amenaza a causar daño de hijos e hijas. ‘Vas a ver, contigo no me voy a meter’, le dice el hombre o el agresor, ‘pero vas a ver el daño que le voy a causar a las hijas y a los hijos'

Cuando haya un delito de violencia familiar, el cometer además violencia vicaria será un agravante y aumentará la pena para el agresor.

Por su parte, Indira Kempis, senadora de MC, agregó:

¿Odiamos a los hombres? No. Tenemos hijos, esposos, sobrinos, tíos, no los odiamos. ¿Es una revancha? No. Cada uno tiene experiencias negativas y positivas en la vida y le va, pues como le tenía que ir. ¿Es personal? No