¿Cómo Activar Alerta Sísmica en Celulares Android e iOS para Simulacro Nacional 2025 Paso a Paso?

Este viernes 19 de septiembre, con motivo del segundo Simulacro Nacional 2025, por primera vez se realizará una prueba a nivel nacional para el envío de un mensaje de alertamiento a todos los teléfonos celulares activos en México, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

De esta forma, a partir de las 12:00 horas del viernes, será permanente el alertamiento sísmico a través de celulares, lo que permitirá alertar a la población no solo de terremotos, sino de otros fenómenos que pueden presentarse en el territorio nacional.

Noticia relacionada: Nuevo MTU: ¿Habrá Un Monto Mínimo de Transferencias en México a Partir del 1 de Octubre 2025?

Una iniciativa del CNPC, este sistema fue desarrollado y diseñado en colaboración con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, y será implementado por Altán Redes, AT&T y Telcel, tres de los principales operadores de telefonía móvil del país.

¿A qué hora sonarán los celulares?

Al medio día del próximo viernes, en punto de las 12:00 horas, todos los celulares recibirán una alerta masiva a través de mensaje de texto con sonido. No importa que el celular esté bloqueado o en uso.

En una situación real de emergencia o desastres naturales, este sistema permitirá enviar alertas rápidas a todos los teléfonos celulares de una zona geográfica, lo que permitirá evitar fallecimientos durante sismos, inundaciones, huracanes y otros fenómenos naturales.

Para recibirla, no se requieren datos móviles ni aplicaciones, solo se deben tener activadas las alertas de emergencia, independientemente del sistema operativo del celular, ya sea Android o Apple.

Simulacro Nacional 2025: Así Funciona el Alertamiento Sísmico por Celulares

¿Cómo activar la alerta sísmica en mi celular?

Para dispositivos Android, el procedimiento para activa la alerta sísmica es el siguiente.

Ir a la sección "Ajustes" Elegir la opción "Notificaciones" Entrar a "Ajustes avanzados" Activar la opción "Alertas de emergencias inalámbricas"

De forma similar, el proceso para activar la alerta sísmica en teléfonos con sistema operativo iOS es el siguiente:

Entrar a "Configuración" Ingresar al menú "Notificaciones" Ir a "Alertas gubernamentales" Activar las opciones "Alerta de Ejercicio", "Alerta Extrema", "Alerta Grave" y "Mensajes de información"

El viernes 19 de septiembre a las 12:00h se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2025. Llegará una alerta masiva a todos los celulares a través de mensaje de texto con sonido.



No requieres datos móviles ni aplicaciones, sólo asegúrate de tener activadas las alertas de… pic.twitter.com/NDy05FMcI9 — Gobierno de México (@GobiernoMX) September 18, 2025

En el caso de una emergencia en el máximo nivel, la alerta llegará de forma automática sin posibilidad de rechazarla.

¿Cuál Será la Hipótesis del Simulacro Nacional este 19 de Septiembre de 2025?

¿Qué hacer si no recibo la alerta durante el simulacro?

Los usuarios de telefonía que no reciban la alerta sísmica deben comunicarse al 079 para reportar la anomalía.

Historias recomendadas:

AMP