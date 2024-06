Simulador Examen IPN 2024: Checa Estructura y Funcionamiento de la Prueba En Línea

Los aspirantes del proceso de admisión del Instituto Politécnico Nacional (IPN) realizarán el concurso de ingreso en los próximos días, pero antes deberán hacer el simulador del examen 2024 con la finalidad de conocer la estructura y funcionamiento de la prueba en línea.

El momento ha llegado para que miles de estudiantes demuestren sus conocimientos en busca de ingresar a una de las licenciaturas del IPN para el periodo de agosto 2024-enero 2025, y en una nota anterior te contamos cuándo es el examen y qué material de apoyo puedes usar durante la aplicación de la prueba.

¿Qué es el simulador de examen IPN 2024?

Es una herramienta que tiene el objetivo de ayudar a los aspirantes a conocer la estructura y funcionamiento del examen de admisión en línea, por lo que es indispensable que los estudiantes se tomen el tiempo para realizar este ejercicio.

De esta forma, el simulador de examen del IPN sirve a los aspirantes para realizar los ajustes necesarios a su computadora o laptop, revisar su conectividad y el lugar de aplicación, así como confirmar el funcionamiento adecuado de la cámara web y micrófono. Con esto, los estudiantes podrán sentirse más tranquilos y evitar contratiempos el día del examen, ya que si surge una anomalía durante el examen real, el tiempo que se pierda no se repondrá.

Toma en cuenta que el simulador de examen no tiene valor en la evaluación oficial, por lo que no es un factor de decisión en la asignación de los aspirantes. Además debes considerar que todos los exámenes de simulación son iguales y no tienen relación a los temas del examen oficial ni a la cantidad de preguntas.

¿Cómo realizar el simulador de examen de IPN?

Para hacer el simulador de examen 2024, el IPN te indicó una fecha y hora en la ficha de examen (documento B) para ingresar al Navegador Seguro (Lockdown browser) a través del sitio ipn.edtest.ai, donde se te pedirá tu usuario y contraseña.

Una vez que hayas ingresado se te pedirá que simules las condiciones como si fueras a realizar el examen, como utilizar la computadora en la que harás la prueba oficial, estar en una habitación sin acompañantes y prender cámara y micrófono.

El simulador de examen tiene una duración aproximada de 20 a 30 minutos y es importante que el aspirante lo realice con la mayor seriedad posible, ya que en caso de incurrir en actos no permitidos le será cancelado el simulador de examen.

Si este llegara a ser cancelado, el estudiante aún tendrá la oportunidad de realizar el examen de admisión, pero se le pedirá que reflexione y considere las circunstancias que llevaron a su cancelación, con el fin de evitar repetir dichas acciones durante la aplicación del examen de admisión. Algunos motivos de cancelación son: