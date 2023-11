El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó hoy 29 de noviembre que se llevará a cabo un sorteo que, entre los premios, incluirá un placo en el Estadio Azteca, además de motocicletas y cuatrimotos.

Durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador explicó que "en este caso son premios de bienes confiscados, del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep), y lo que se obtiene es para beneficio de la gente".

Por ejemplo, (entre los premios hay) un palco en el Estadio Azteca, camionetas, cuatrimotos… y al comprar el boleto se está ayudando a quienes más lo necesitan.

López Obrador resaltó que el sorteo se llevará a cabo el próximo 19 de diciembre, "porque el de Navidad y Año Nuevo son premios que tienen que ver con recursos, como siempre", e informó que el costo del boleto es de 100 pesos.

AMLO llama a no caer en sitios falsos de sorteos

El Presidente llamó a la población a poner atención en los sitios de sorteos que hay en redes sociales para evitar ser víctimas de fraudes.

Esto sí es real porque en las redes sociales engañan, ya con la llamada inteligencia artificial, no se dejen engañar.

Por otra parte, López Obrador anunció que "en diciembre vamos a entregar cerca de 500 millones de pesos también del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado a los deportistas que fueron a los panamericanos y obtuvieron muchas medallas, y a las dos delegaciones y es para eso que se está apoyando".

En marzo pasado, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado alertó por falsos perfiles en redes sociales y sitios web que se ostentan como institucionales que, incluso, usan logotipos y fotografías sustraídas de los portales oficiales para defraudar a la población.

En un comunicado, el instituto informó que ha detectado y reportado 21 sitios de páginas web falsas, así como tres perfiles en redes sociales.

López Obrador niega objetos usados en Tianguis del Bienestar

Autoridades informaron que el 28 de noviembre dio inicio el Tianguis del Bienestar en Guerrero, con el fin de apoyar a las personas damnificadas por el paso del huracán Otis.

Sobre el tema, el Presidente de México dijo que lo que llevan es todo lo que "se decomisa en aduanas, que antes se almacenaba, se echaba a perder, se lo robaban"

López Obrador destacó que antes había "un criterio muy peculiar que decía: es que no se puede regalar, no se puede vender a bajo precio porque es competencia desleal, entonces vamos a destruirlo. Aparentemente se destruía, ahora no, se evita la corrupción, no se destruye lo que se obtiene y se le entrega a la gente".

Y aclaró que "lo que se entrega en el tianguis todo es nuevo: zapatos, ropa, telas, juguetes, todo para la gente, hasta aparatos electrodomésticos, y pues lo de la lotería es por eso básicamente".

