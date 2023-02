SRE: ¿Cómo es el Examen de Naturalización Mexicana en 2023?

Si acaso te lo has preguntado, no basta con iniciar un tramite para obtener la nacionalidad mexicana si no eres mexicano por nacimiento. De hecho, para completar el proceso de naturalización es necesario pasar un examen que aplica la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Aquí te vamos a enseñar cuál es el formato de dicho examen, algunos ejemplos de las preguntas que vienen en él y hasta dónde encontrar material de apoyo para estudiar y poderlo pasar. Con todo esto, finalmente podrás ser un mexicano en pleno derecho.

¿Cómo es el examen para obtener la nacionalidad mexicana?

El examen de naturalización en México consta de dos partes: una escrita y otra de comprensión de lectura.

La primera parte consta de diez preguntas que abarca cuestiones de la cultura y la historia de nuestro país.

Para poderlo pasar satisfactoriamente es necesario contestar al menos ocho preguntas de manera correcta, y sólo se dan diez minutos a los postulantes para poderlo responder.

En cuanto a la segunda parte, el solicitante realizará una lectura de comprensión, para luego hacer un ejercicio de redacción y después una breve entrevista en español.

Esta parte tiene un valor total de seis puntos y se requiere de al menos cinco para pasarlo.

El cantante Francisco Céspedes se naturalizó en 2003.

Ejemplos de preguntas del examen de naturalización

Para que te des una idea, estos son cinco ejemplos de las preguntas que pueden incluirse en la primera parte del examen para obtener la nacionalidad mexicana.

Ciudad que floreció en el Valle de México tras el abandono de Cuicuilco:

La Venta

Teotihuacán

San Lorenzo

Xochicalco

La división básica de la sociedad nagua era:

Calpulli/Tlamana

Altépetl/Tlatoani

Pipultin/Macehual

Tepochcalli/Calmécac

Año en que Texas proclamó su independencia:

1834

1836

1840

1848

Con dos obras, El llano en llamas y Pedro Páramo, se colocó como el escritor que inicia el alejamiento definitivo del “nacionalismo cultural”:

Juan Rulfo

Jaime Sabines

Juan Soriano

Juan José Arreola

Segundo país de destino de las exportaciones de México:

Canadá

China

Estados Unidos

Brasil

¿Durante el gobierno de qué presidente se fundó la Secretaría de Educación Pública?

Venustiano Carranza.

Álvaro Obregón.

Plutarco Elías Calles.

Adolfo de la Huerta.

Presidente que tomó como lema la "apertura democrática" con el fin de legitimar su gobierno:

Gustavo Díaz Ordaz.

Luis Echeverría.

José López Portillo.

Miguel de la Madrid Hurtado.

Todas son obras de Elena Poniatowska, EXCEPTO:

Hasta no verte Jesús mío.

La noche de Tlatelolco.

La señora en su balcón.

Nada, nadie. Las voces del temblor.

Entidades federativas que componen la frontera sur de México:

Quintana Roo, Chiapas, Campeche y Oaxaca.

Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca y Yucatán.

Quintana Roo, Chiapas, Yucatán y Tabasco.

Quintana Roo. Chiapas. Campeche y Tabasco.

La reforma política de 1977 encabezada por el entonces secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, estableció entre otras cosas:

Los diputados de representación proporcional.

Tiempos oficiales de radio y televisión para todos los partidos políticos.

La creación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.

La prohibición de la afiliación corporativa a los partidos políticos.

En el siguiente enlace puedes encontrar todas las preguntas que podrían hacerse en el examen. Y en este otro enlace puedes encontrar sitios y fuentes para estudiar para el examen de naturalización.

