CFE Subsidia Cambio de Electrodomésticos. Estos Son los Requisitos Para Solicitar el Apoyo

Puedes cambiar tu refrigerador, lavadora u otros electrodomésticos a menor precio con ayuda de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Programa de Ahorro Sistemático Integral (ASI).

La iniciativa es mediante una colaboración entre la CFE, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y otras entidades, que tiene como objetivo facilitar el acceso a equipos con alto rendimiento energético y de ahorro de agua.

Así que quienes tengan aparatos con más de seis años de uso pueden optar por cambiarlos por versiones nuevas, respaldadas por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía (FIDE).

¿Qué electrodomésticos pueden ser solicitados con subsidio de la CFE?

En caso de cumplir con los requisitos se puede acceder a la compra de:

Refrigeradores

Lavadoras

Aires acondicionados tipo minisplit

Lámparas LED

Ventiladores de techo

Sistemas de aislamiento térmico

¿Cuáles son los requisitos para entrar al programa de sustitución de electrodomésticos de la CFE?

Ser usuario activo de CFE con al menos dos años de consumo seguido

Estar al corriente con los pagos

Identificación oficial y CURP vigente

Comprobante de domicilio reciente

Comprobantes de ingreso familiar, que justifiquen la necesidad del subsidio

Residir en una zona con clima extremo y dentro de los rangos tarifarios 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E o 1F

Si cumples con los requisitos puedes acudir a la sucursal de CFE más cercana con todos los documentos.

Mencionar el electrodoméstico que deseas obtener y en caso de que tu solicitud sea aceptada, el pago será diferido y se integrará al recibo de la CFE, con un plazo de hasta 48 meses con una tasa fija del 12%.

Además está la posibilidad de hacer pagos adelantados, para disminuir los intereses y saldar el crédito más rápido.

El beneficio también puede pedirse si los electrodomésticos si tienes equipo afectado por una falla eléctrica, aunque un técnico de la CFE debe confirmar que el daño fue causado por una interrupción repentina en el suministro.

