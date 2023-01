AMLO Revela Votación de Ministros para Presidencia de SCJN

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló —según su información— cómo fue la votación para designar a Norma Lucía Piña como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El pasado lunes, los 11 ministros del máximo tribunal emitieron su voto secreto para designar al nuevo encargado del Poder Judicial. Piña Hernández obtuvo seis votos y el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, cinco.

Video: Así fue la Primera Sesión de Norma Piña, presidenta de la SCJN

¿Cómo fueron los votos? En su mañanera de hoy, López Obrador dijo saber cómo votó cada uno de los ministros.

De acuerdo con el mandatario nacional, Alfredo Gutiérrez tuvo los votos de:

Arturo Zaldívar

Loretta Ortiz

Margarita Ríos Farjat

Luis María Aguilar

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena

Mientras que por la ministra Norma Piña votaron:

Javier Laynez

Jorge Pardo

Alberto Pérez Dayán

Juan Luis González Alcántara

Yasmín Esquivel

Norma Piña

"¿Por qué no se da a conocer eso?", cuestionó el mandatario, y nuevamente acusó a la SCJN de no ayudar al pueblo con sus sentencias. “Díganme ustedes si conocen una decisión de la Corte que haya ayudado al pueblo, no hay nada, al contrario”, refirió.

Asimismo, López Obrador reiteró que la ministra Yasmín Esquivel —quien fue acusada de plagiar su tesis de licenciatura— no era su candidata a la presidencia de la Corte y afirmó que no intervino en el proceso del máximo tribunal.

Durante el recuento que hizo de los votos, recordó que las ministras Loretta Ortiz y Margarita Ríos fueron propuestas por él. Y también señaló al ministro Arturo Zaldívar como “simpatizante de nosotros”.

Ayer, AMLO destacó que por primera vez una mujer presidirá el máximo tribunal del país y dijo que “los ministros eligieron como establece el procedimiento; hubo aceptación y hubo acuerdo, se trata de un poder autónomo, independiente, como nunca había existido”.

Y añadió que el Ejecutivo no impone nada en la Corte, “y es tan evidente, aunque no lo quieran aceptar, que la presidenta Norma Piña siempre ha votado en contra de las iniciativas que nosotros hemos defendido”.

Con información de N+.

spb