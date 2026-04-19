Temblor Hoy en México: ¿Dónde Fue Sismo Este Domingo 19 de Abril 2026 y Cuál Fue la Magnitud?

Se registró un sismo de intensidad media este domingo 19 de abril 2026 en México, informó el Sismológico Nacional.

¿Dónde fue el temblor hoy en México?

El sismo se registró a las 05:35 horas en Tonalá, Chiapas. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el temblor se registró a 42 kilómetros al suroeste de la localidad, con una profundidad de 89 kilómetros y una magnitud de 4.3.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre alguna afectación causada por este movimiento telúrico.

Información en desarrollo