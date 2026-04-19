Inicio Nacional Temblor Hoy en México: ¿Dónde Fue Sismo Este Domingo 19 de Abril 2026 y Cuál Fue la Magnitud?

Temblor Hoy en México: ¿Dónde Fue Sismo Este Domingo 19 de Abril 2026 y Cuál Fue la Magnitud?

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Conoce los últimos detalles del temblor dado a conocer por el Sismológico Nacional

Sismo en México

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Se registró un sismo de intensidad media este domingo 19 de abril 2026 en México, informó el Sismológico Nacional.

¿Dónde fue el temblor hoy en México?

El sismo se registró a las 05:35 horas en Tonalá, Chiapas. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el temblor se registró a 42 kilómetros al suroeste de la localidad, con una profundidad de 89 kilómetros y una magnitud de 4.3.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre alguna afectación causada por este movimiento telúrico. 

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