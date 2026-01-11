Temblor hoy en México: Sismo Sacude San Marcos, Guerrero

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que la mañana de este domingo 11 de enero 2026 se registró un sismo que sacudió el noroeste de San Marcos, en el estado de Guerrero.

De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento telúrico ocurrió a las 08:06 horas y tuvo una profundidad de 9 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo superficial.

Hasta el momento las autoridades locales no han reportado personas lesionadas ni daños materiales de consideración derivados del evento sísmico.

Protección Civil de Guerrero informó que se activaron los protocolos de monitoreo y revisión en coordinación con autoridades municipales, con el objetivo de descartar afectaciones a viviendas, carreteras o servicios básicos.

Asimismo, se exhortó a la población a mantenerse atenta a la información oficial y evitar la difusión de rumores que puedan generar alarma innecesaria.

SISMO Magnitud 4.0 Loc. 11 km al NOROESTE de SAN MARCOS, GRO 11/01/26 08:06:00 Lat 16.83 Lon -99.48 Pf 9 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) January 11, 2026

¿Por qué no sonó la alerta sísmica?

Los sensores del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) monitorean de manera permanente las zonas con mayor peligro sísmico y son capaces de detectar sismos dentro de un radio aproximado de 90 kilómetros. En los primeros segundos tras la detección, el sistema estima la posible magnitud del movimiento telúrico.

Sensores de alerta sísmica. Foto: Gobierno de México

Con base en la información que envían los sensores, se calcula para cada ciudad la distancia entre el epicentro del sismo y la zona a alertar, lo que permite determinar si es necesario difundir la alerta sísmica.

Para cada ciudad, la alerta sísmica se activará cuando se cumplan las siguientes condiciones:

Que en los primeros segundos de la detección sísmica, al menos dos estaciones superen los niveles de energía previamente establecidos.

Que la estimación de energía del sismo indique un evento potencialmente peligroso.

Que la magnitud estimada del sismo y su distancia respecto a la ciudad a alertar cumplan alguno de los siguientes criterios:

a) Magnitud mayor a 5, con un epicentro a no más de 200 kilómetros.

b) Magnitud mayor a 6, con un epicentro a más de 350 kilómetros.

c) Magnitud mayor a 5.5, con un epicentro a no más de 350 kilómetros.

Un sismo no amerita la emisión de la alerta sísmica cuando ocurre fuera de la zona de cobertura de detección del SASMEX.

