"Tormenta Negra": ¿Qué Es y Cómo Podrían Afectar estas Lluvias en México?

El territorio nacional tendrá una jornada de contrastes climáticos severos. En parte de México se esperan fuertes lluvias que en redes sociales han bautizado como “Tormenta Negra”.

Además, el Frente Frío número 39 se extiende sobre el norte y noroeste del país, interactuando con una línea seca y canales de baja presión, los estados del sur y sureste permanecen bajo los efectos de una intensa onda de calor.

Clima Hoy: Pronóstico Matutino del Sábado 7 de Marzo de 2026

Riesgo de torbellinos y lluvias fuertes

De acuerdo con el Pronóstico Meteorológico General del SMN, la interacción del frente frío 39 con una línea seca sobre Coahuila está generando condiciones de inestabilidad atmosférica superior. Se prevén:

Lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm), que afectarían principalmente a Coahuila, Nuevo León y el noroeste de Tamaulipas.

Las tormentas estarán acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento de entre 50 y 70 km/h.

Además, las autoridades advierten sobre la posible formación de torbellinos o tornados en las zonas norte de los estados mencionados.

¿Qué es la "Tormenta Negra"?

Aunque no es un término técnico oficial en el catálogo del SMN, el concepto de "Tormenta Negra" se viralizó para llamar así a los sistemas que afectan hoy al país.

Como te hemos informado, el término de “Tormenta Negra” proviene del sistema de alertas de Hong Kong y se utiliza cuando las precipitaciones superan los 70 milímetros por hora. En México, este fenómeno se asocia con:

Nubes de desarrollo vertical: Nubes densas que oscurecen el cielo por completo antes de la precipitación.

Equivalencia con Alerta Púrpura: Es el nivel máximo de riesgo por lluvia extrema, capaz de generar inundaciones repentinas, cortes de energía y colapso en la movilidad urbana debido a la visibilidad nula.

Vientos y granizo: Suele venir acompañada de ráfagas superiores a los 50 km/h y actividad eléctrica intensa.

Al sur de México se espera una onda de calor

En contraste, una circulación anticiclónica mantiene la onda de calor en diversas regiones de México. De acuerdo con el SMN, el ambiente caluroso a muy caluroso predominará durante la tarde en:

Especialmente en el Istmo de Oaxaca, con máximas de 40 a 45 °C.

En zonas de Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán, con máximas de 35 a 40 °C.

Otros efectos: Evento de "Norte" y Surada

El SMN también informa sobre el movimiento de masas de aire que provocan vientos de componente sur con rachas de 40 a 60 km/h en el litoral del Golfo de México y la Península de Yucatán, un fenómeno conocido como surada.

Además, se esperan olas de 2 a 3 metros en la costa occidental de la Península de Baja California.

CH