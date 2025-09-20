Tormenta Tropical Gabrielle: ¿Cuándo y a Qué Hora se Convertirá en HURACÁN Categoría 1?

Se prevé que la tormenta tropical Gabrielle se convierta en huracán en las próximas horas.

Actualmente Gabrielle se dirige hacia las Bermudas y trae consigo previsiones de oleaje y corrientes que, según advirtieron autoridades, podrían crear condiciones peligrosas.

¿Tormenta tropical Gabrielle a qué hora y cuándo se podría convertir en huracán?

Según el Centro Nacional de Huracanes, se prevé que Gabrielle pase al este de las Bermudas entre la noche del domingo y se convierta en huracán a las 6:00 horas.

Aunque se prevé que el centro de la tormenta permanezca en alta mar, las autoridades advierten de que aún es posible que las Bermudas sufra algunos efectos del viento y las lluvias.

Ante ello, se instó a los residentes a seguir de cerca las actualizaciones de las previsiones del tiempo.

Las olas generadas por Gabrielle ya comenzaron a llegar a las Bermudas y se espera que se intensifiquen durante el fin de semana.

Meteorólogos afirman que es probable que las olas provoquen condiciones de surf y corrientes de resaca peligrosas para la vida a lo largo de la costa de la isla.

¿Gabrielle afectará a México?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la tormenta tropical Gabrielle, próxima a convertirse en huracán, no representa peligro para México y que, debido a su distancia y trayectoria, no se emiten recomendaciones para la población, aunque mantendrán la vigilancia de Gabrielle.

