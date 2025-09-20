Tormenta Tropical Gabrielle: ¿Cuándo y a Qué Hora se Convertirá en HURACÁN Categoría 1?
Esta es la hora en la que la tormenta tropical Gabrielle se podría convertir en huracán.
Se prevé que la tormenta tropical Gabrielle se convierta en huracán en las próximas horas.
Actualmente Gabrielle se dirige hacia las Bermudas y trae consigo previsiones de oleaje y corrientes que, según advirtieron autoridades, podrían crear condiciones peligrosas.
¿Tormenta tropical Gabrielle a qué hora y cuándo se podría convertir en huracán?
Según el Centro Nacional de Huracanes, se prevé que Gabrielle pase al este de las Bermudas entre la noche del domingo y se convierta en huracán a las 6:00 horas.
Aunque se prevé que el centro de la tormenta permanezca en alta mar, las autoridades advierten de que aún es posible que las Bermudas sufra algunos efectos del viento y las lluvias.
Ante ello, se instó a los residentes a seguir de cerca las actualizaciones de las previsiones del tiempo.
Las olas generadas por Gabrielle ya comenzaron a llegar a las Bermudas y se espera que se intensifiquen durante el fin de semana.
Meteorólogos afirman que es probable que las olas provoquen condiciones de surf y corrientes de resaca peligrosas para la vida a lo largo de la costa de la isla.
¿Gabrielle afectará a México?
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la tormenta tropical Gabrielle, próxima a convertirse en huracán, no representa peligro para México y que, debido a su distancia y trayectoria, no se emiten recomendaciones para la población, aunque mantendrán la vigilancia de Gabrielle.
