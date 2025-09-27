Inicio Nacional Huracán Humberto se Fortalece a Categoría 5: ¿Cuál Es Su Trayectoria?

Huracán Humberto se Fortalece a Categoría 5: ¿Cuál Es Su Trayectoria?

Debido a su distancia y trayectoria, no representa peligro para México

Huracán Humberto. Foto: CNH

Este sábado 27 de septiembre, el Huracán Humberto se fortaleció a categoría 5 en la escala Saffir Simpson.  

El fenómeno se localiza esta tarde a 560 km al nor-noreste de las Antillas Menores. Debido a su distancia y trayectoria, no representa peligro para territorio nacional. 

Información en desarrollo... 

