Huracán Humberto se Fortalece a Categoría 5: ¿Cuál Es Su Trayectoria?

Este sábado 27 de septiembre, el Huracán Humberto se fortaleció a categoría 5 en la escala Saffir Simpson.

El fenómeno se localiza esta tarde a 560 km al nor-noreste de las Antillas Menores. Debido a su distancia y trayectoria, no representa peligro para territorio nacional.

#Humberto se intensificó esta tarde a categoría 5 en la escala #SaffirSimpson. Se localiza esta tarde a 560 km al nor-noreste de las Antillas Menores. Debido a su distancia y trayectoria, no representa peligro para territorio nacional pic.twitter.com/5hQSqAaezs — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 27, 2025

Información en desarrollo...