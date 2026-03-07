Trump Pide a Sheinbaum “Erradicar” Cárteles; Ella Responde "Cabeza Fría, Ya vemos el Lunes"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado durante la cumbre regional “Escudo de las Américas” que México es el principal foco de la violencia generada por los cárteles en el continente, aunque destacó que mantiene una buena relación con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

Durante su intervención ante líderes latinoamericanos, el mandatario señaló que, como parte del compromiso para combatir a las organizaciones criminales en la región, es necesario reconocer el papel que, dijo, tienen los cárteles mexicanos en la violencia que afecta al hemisferio.

Trump sostuvo que estas organizaciones “alimentan y orquestan gran parte del derramamiento de sangre y el caos” en la región, y aseguró que el gobierno estadounidense hará lo necesario para proteger su seguridad nacional y la de sus ciudadanos.

Al referirse a sus conversaciones con Sheinbaum, el presidente estadounidense comentó que le ha planteado la posibilidad de intensificar las acciones contra los cárteles, incluso con operaciones más directas. No obstante, señaló que la mandataria mexicana no ha aceptado la propuesta.

Es una muy buena persona, tiene una voz hermosa”, comentó Trump al recordar una conversación telefónica con la presidenta mexicana, en la que, según relató, le insistió en la necesidad de “erradicar a los cárteles”, planteamiento al que, dijo, Sheinbaum respondió “no, no, no.

En otra declaración dada este domingo, la presidenta de México sostuvo que tendrá:

Cabeza fría. Ya vemos el lunes.

¿De qué se trata la iniciativa Escudo de las Américas?

La iniciativa “Escudo de las Américas”, impulsada por la administración de Trump, reúne a cerca de 20 países de América Latina y el Caribe con el objetivo de fortalecer la cooperación regional contra el narcotráfico, el crimen organizado y los llamados “narcoterroristas”, incluyendo mecanismos de coordinación en materia de seguridad.