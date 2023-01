Si No Tomo Vacaciones, ¿Se Pueden Acumular o se Pierden?

Con la aprobación de las vacaciones dignas en México empiezan a surgir algunas dudas. Una de ellas es: si no tomo mis 12 días de descanso, ¿se acumulan para el siguiente año?, ¿Se pierden? o ¿se pueden cambiar por dinero?

Aquí te vamos a aclarar ese punto, así como otros que quizá debas tomar en cuenta a partir de ahora al momento de planear tus vacaciones.

Si no tomo mis 12 días de vacaciones, ¿se acumulan para el próximo año o se pierden?

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), tu derecho a vacaciones se genera con cada año de trabajo dependiendo de la antigüedad que tengas.

Y, en caso de no disfrutarlas en el año que corresponde, sólo podrás reclamar las que corresponden a ese año antes del fin del mismo.

Así lo explica la STSP:

"Tu derecho a vacaciones se genera cada año y debe concederse dentro de los seis meses siguientes al cumplimiento del año de servicio. En caso de no disfrutarlas, solo podrás reclamar las que corresponden a un año anterior".

Es decir, las vacaciones dignas no son acumulables. De igual forma, si no te las conceden no te las pueden cambiar por dinero.

Recuerda que las fechas que se concedan tienen que ser pactadas con tu empleador y de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato.

Además, idealmente deberían de concederse dentro de los seis meses siguientes al cumplimiento del año de servicios.

Los días de vacaciones con la reforma de vacaciones dignas quedan de la siguiente manera:

12 días - Año 1

14 días - Año 2

16 días - Año 3

18 días - Año 4

20 días - Año 5

22 días - De 6 a 10 años

24 días - De 11 a 15 años

26 días - De 16 a 20 años

28 días - De 21 a 25 años

30 días - De 26 a 30 años

32 días - De 31 a 35 años

Recuerda que tus vacaciones están garantizadas por ley.

Con información de la STPS.