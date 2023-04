Vinculan a Segundo Proceso a Murillo Karam por Delitos de Lesa Humanidad

El exprocurador General de la República Jesús Murillo Karam o Jesus “N" fue vinculado a un segundo proceso penal por los delitos de tortura y desaparición forzada.

Esto luego de la acusación que hizo Felipe Rodríguez Salgado, alias “El Cepillo,” detenido y acusado de participar en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, lo que finalmente no se comprobó.

El juez determinó que existen elementos de prueba para iniciar un proceso al exfuncionario por delitos de lesa humanidad y dio un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria y prisión preventiva justificada.

El Ministerio Público Federal argumentó que durante el proceso de investigación por la desaparición de los normalistas, la entonces Procuraduría General de la República (PGR), que dirigía Jesús “N”, practicó tortura sistemática contra los detenidos para obtener confesiones y así evitar la presión de los padres de los jóvenes y mantener la hipótesis de la llamada “Verdad histórica”.

¿De qué se le acusa al exprocurador Jesús Murillo Karam? Durante la audiencia, la víctima declaró que el 16 de enero de 2015 acudió Jesús "N" en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), donde estaba detenido.

La víctima expuso que el exprocurador lo felicitó por estar colaborando con las autoridades.

“Le dije que no estaba colaborando, que me estaban golpeando y torturando y no hizo nada, me dijo que tenía que seguir diciendo lo mismo ante ellos y ante un juez, que si no me iba a matar a mí y a mi familia. Me arruinó la vida, sigo acudiendo a terapia”, dijo la víctima ante el juez.

Cómo pruebas el Ministerio Público presentó el libro de guardia de un policía bancario quién anotó que el exfuncionario acudió a las 9:40 horas del 16 de enero de 2015, a las instalaciones de SEIDO y un policía declaró que el exprocurador estuvo en el área de separos.

El Ministerio Público expuso que durante una conferencia Jesús “N” le pidió a Tomás Zerón, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), que detallara las declaraciones que había hecho “El Cepillo” y presentara un video, aunque sabía que había sido torturado.

Según las investigaciones, Felipe Rodríguez Salgado sufrió tortura por parte de Tomás Zerón, agresión que quedó grabada.

También fue torturado por Ignacio Mendoza, un integrante del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), y días después fue amenazado por el propio Jesús “N”.

El exprocurador presenció la audiencia de manera virtual desde el Reclusorio Norte, donde se encuentra detenido.

Sus abogados alegaron que los videos presentados por el Ministerio Público no cumplieron con la cadena de custodia y que el exprocurador no estuvo presente ni ordenó torturar a la víctima.

José Javier López, abogado de Jesús “N”, dijo: “No la compartimos, creemos que se tomaron en consideración cuestiones que no están sustentadas”.

Desde agosto del 2022 Jesús “N” fue vinculado proceso por los delitos de desaparición forzada tortura y ejercicio ilegal de servicio público, relacionado con el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa.

Con información de Arturo Sierra.

