Sufren Violencia en el Noviazgo 3 de cada 10 Jóvenes, Alerta Especialista de la UNAM

Tres de cada 10 jóvenes reportan sufrir violencia en el noviazgo, la más frecuente es la psicológica, seguida de la sexual y, luego, la física, indicó Alma Patricia Piñones Vázquez, secretaria de Proyectos Estratégicos del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Con motivo del Día del Amor y la Amistad, la especialista explicó que la violencia psicológica consiste en “otro tipo de golpes, los emocionales”, que genera daño a la pareja afectiva, por alguien con quien se supone que se estaría seguro.

Además, señaló que estas agresiones son una urgencia social que debe atenderse y analizarse desde la perspectiva de género, pues está basada en la jerarquía, dominación, poder y control.

Dijo que estas conductas se normalizan en el noviazgo, ya que siete de cada 10 mujeres de 15 años o más afirmaron haber sufrido alguna vulneración física o sexual por su pareja, pero solo 13.6% acudió a una institución o autoridad a buscar ayuda, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2021.

La especialista Alma Patricia Piñones Vázquez subrayó los problemas que se pueden desencadenar por normalizar la violencia desde el noviazgo.

Indicó que debe considerarse que las y los jóvenes callan porque tienen miedo y, en ocasiones, no cuentan con alguien a quién decírselo, con una red de apoyo que les permita expresarlo.

Lo esconden porque les deja marcas en el alma y el cuerpo, y/o se aíslan de su entorno, ya que su pareja se los solicita, a fin de que no se percaten de estas agresiones. Es difícil decir no, no quiero, hasta aquí, no más. Si a los adultos nos cuesta expresarlo, ¿cuánto le costará a los jóvenes?