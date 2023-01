¿Quién No Necesita Entrevista Para Sacar Visa Americana?

Uno de los requisitos más importantes para obtener tu visa americana y entrar las veces que quieras a Estados Unidos sin ningún problema es pasar por una entrevista directamente en el Consulado o en la Embajada del país norteamericano.

Sin embargo, aunque muchas personas no lo saben, no todos los solicitantes de la visa deben pasar por este filtro, por lo que a continuación te explicaremos quienes no necesitan entrevista en 2023.

Te recomendamos: Pasaporte para niños: Costo y requisitos en 2023

Cabe destacar que, de acuerdo con la información de las autoridades estadounidenses, en México la expedición de la visa de turista está tomando más tiempo de lo normal, pues el que un solicitante obtenga una cita puede llegar a tardar hasta más de un año, debido a los retrasos que comenzaron con la pandemia de COVID-19.

¿Quiénes no necesitan entrevista para tramitar la visa americana? El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos extendió, hasta el 31 de diciembre de 2023, el beneficio de que los siguientes solicitantes no requieran una entrevista para obtener su visa americana:

Trabajadores temporales agrícolas y no agrícolas. (Visa H-2).

Estudiantes (visas F y M).

Visitantes de intercambio académico (visas J académicas).

Profesionales con trabajos especializados (visas H-1B).

Visitantes de intercambio educativo (visas H-3).

Transferencia de ejecutivos o gerentes dentro de una misma empresa (visas L).

Personas con habilidades o logros extraordinarios (visas O).

Atletas, artistas y presentadores (visas P).

Participantes en programas internacionales de intercambio cultural (visas Q).

Además de los casos anteriores, es importante mencionar que las personas cuya visa venció hace menos de 48 meses, lo que equivale a cuatro años, podrán calificar para el programa de renovación sin entrevista.

En esos casos, el solicitante deberá llenar el formulario DS-160 y únicamente presentarse en el CAS para actualizar su fotografía y datos biométricos.

Los tipos de visa que califican para este beneficio en México son la FM2, FM3, BCC, BBBCV, B1/B2, C1/D, F, I, J, M, O, P, R y TN.

¿Cómo tramitar el pasaporte mexicano?