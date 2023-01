FES Aragón Seguirá Análisis de Tesis de Ministra

La Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón informó este sábado que hasta el momento no hay elementos que permitan establecer las responsabilidades de las partes involucradas en el presunto plagio registrado entre dos tesis del caso de la ministra Yasmín Esquivel Mossa.

Después de realizar el análisis pormenorizado de las tesis, a través de su cotejo entre la presentada por una ex alumna de esta Facultad con la de un ex alumno de la Facultad de Derecho, así como valorar los elementos de construcción, desarrollo, estilo, ideas e información contenida en ambos trabajos, su temporalidad en la generación de registros académicos, la información y evidencias que las partes enviaron a este Comité: se determinó que existe un alto nivel de coincidencia entre ambos trabajos documentales, no obstante, en atención a que las partes involucradas exhibieron nueva documentación, en este momento no se cuenta con los elementos suficientes para hacer una evaluación integral del caso que permita establecer las responsabilidades de las partes involucradas, derivadas del plagio entre ambas tesis