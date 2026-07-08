Planear vacaciones familiares en México se ha convertido en un ejercicio que va más allá de escoger fechas o destinos. Hoy, el enfoque está en construir experiencias que conecten con todos los integrantes del viaje, con actividades que equilibren diversión, descanso y convivencia. De acuerdo con tendencias del sector turístico, los viajeros priorizan cada vez más los momentos compartidos y el valor emocional de sus viajes.

Para lograrlo, especialistas recomiendan considerar los siguientes puntos:

Diversificar actividades: combinar opciones recreativas, culturales y de descanso permite atender distintos intereses dentro de la familia.



Incluir a todos en la planeación: escuchar expectativas y preferencias ayuda a generar mayor participación y evitar conflictos.



Priorizar momentos compartidos: actividades grupales fortalecen la convivencia y crean recuerdos duraderos.



Mantener flexibilidad en el itinerario: dejar espacios para la improvisación permite adaptarse a imprevistos o cambios de ánimo.



Equilibrar tiempos de actividad y descanso: evita el desgaste, especialmente en viajes con niños o adultos mayores.



Apostar por experiencias con valor emocional: propuestas que integran cultura, gastronomía o bienestar enriquecen la vivencia general del viaje.



Estas recomendaciones responden a un cambio en la forma de viajar, donde ya no se busca únicamente visitar lugares, sino construir experiencias memorables que puedan disfrutarse en conjunto. En este contexto, el turismo experiencial ha cobrado fuerza al centrarse en actividades que generen conexión, autenticidad y significado para los viajeros.

En México, esta tendencia también se refleja en nuevas propuestas dentro de la industria hotelera, donde el hospedaje evoluciona hacia un modelo que integra experiencias diseñadas según con distintos perfiles de viajero.

Fiesta Americana apuesta por nuevas experiencias

En ese sentido, Fiesta Americana ha desarrollado Fiesta Americana Travelty Exclusive Experiences, un portafolio que reúne 27 experiencias enfocadas en complementar la estancia con actividades específicas. La oferta se organiza bajo criterios de personalización y diferenciación, e incluye opciones de bienestar, gastronomía, entretenimiento y dinámicas vinculadas al entorno local.

Las experiencias contemplan desde propuestas gastronómicas especializadas hasta actividades de reconexión personal y entretenimiento diseñado para distintos públicos, con el objetivo de ampliar las posibilidades durante el viaje y facilitar que cada integrante de la familia encuentre alternativas alineadas con sus intereses dentro de un mismo espacio.