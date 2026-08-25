Medio Ambiente

Especial: Los Últimos Días del Carbón en México

En Coahuila, cientos de familias dependen de las minas, mientras la explotación deja a su paso un sistema corrupto y cientos de trabajadores enfermos.

Los Últimos Días del Carbón en MéxicoFoto: N+

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