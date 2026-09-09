Política

N+ Confirma que EU Investiga desde 2022 a Julieta Ramírez y Ofreció Colaboración a la Senadora

En el acuerdo se aclara que la participación de la legisladora federal no es bajo presión

Julieta Ramírez durante evento en Mexicali, Baja California, el 26 de junio 2026.Julieta Ramírez durante evento en Mexicali, Baja California, el 26 de junio 2026. Foto: Facebook @JulietaRamirezP

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