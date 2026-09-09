N+ Confirma que EU Investiga desde 2022 a Julieta Ramírez y Ofreció Colaboración a la Senadora

Un documento en poder de N+ confirma la aceptación de la senadora con licencia Julieta Ramírez Padilla para entregar información a cambio de que el Departamento de Justicia no use los argumentos en contra de la legisladora de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

La senadora morenista con licencia, quien busca la gubernatura de Baja California, recibió una invitación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en un mecanismo llamado proffer agreement, luego de que sus abogados solicitaron este beneficio por la investigación que existe en su contra.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Documento Confirma Investigación de EUA a Senadora

Cabe destacar que el acuerdo permite que la parte investigada o un testigo entregue información a cambio de que el Departamento de Justicia no use esa declaración directamente en su contra.

En el apartado 4, el documento establece que la inmunidad únicamente se aplica a las declaraciones hechas durante la sesión de ofrecimiento de pruebas y no en algún otro momento.

Además, el acuerdo incluye el nombre de la senadora con licencia Ramírez Padilla, del subfiscal federal adscrito a Washington DC y de un testigo colaborador de las agencias estadounidenses.

“Nadie me ha amenazado ni me ha obligado a que yo acepte participar en la sesión de ofrecimiento de pruebas”, así concluye el acuerdo a nombre de Julieta Ramírez Padilla.

Este documento es una invitación unilateral que hace el Departamento de Justicia para que la persona investigada colabore con información relevante.

Este mismo documento se le extendió a la hoy gobernadora del estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila, así como a una serie de colaboradores que ha tenido en su gobierno.