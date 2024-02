Intentan Golpear a "Sonido Pirata" Durante Baile Sonidero

"No se me enojen, a mí no me contrataron", explicó Julián Ramírez, dueño de 'Sonido Pirata' para no ser golpeado durante un baile sonidero en Puebla.

Marzo 1, 2023 | 18:53 hrs

