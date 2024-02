Empresa dueña del vestido de Marilyn Monroe dice que Kim Kardashian no la dañó

La empresa “Ripley’s Believe it or not!”, propietaria del icónico vestido de Marilyn Monroe usado por Kim Kardashian en la Gala MET, aseguró que la socialité no dañó la prenda como circuló en redes sociales días anteriores.

Junio 17, 2022 | 07:40 hrs

