Estos son los presidentes que no asistirán a la Cumbre de las Américas

Luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que si se excluye a algún país no asistirá a la Cumbre de las Américas, el mandatario boliviano, Luis Arce, decidió unirse a esta moción. El presidente de Guatemala, Alejandra Giammattei, no asistirá a la reunión por considerar que Estados Unidos no respeta la autonomía de su nación.

Mayo 19, 2022 | 08:10 hrs

