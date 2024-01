Lanzan colección de NFT que recopila el legado de David Bowie

La familia de David Bowie, en colaboración con la empresa We Love Artists, lanzó una colección de arte digital sobre el trabajo, las canciones y los personajes del músico británico. “Bowie On The Blockchain”, que será lanzada el próximo 13 de septiembre, será una colección realizada por nueve diseñadores de Tokens No Fungibles (NFT). Carolina Lomas tiene todos los detalles.

Septiembre 8, 2022 | 08:28 hrs

