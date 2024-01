¿Qué implicaciones tiene la prórroga del SAT para entrega de constancia?

La prórroga del SAT para la entrega de la Constancia de Situación Fiscal para comenzar a aplicar la Factura 4.0 podría ser un arma de doble filo, señala la periodista especializada en finanzas Yuridia Torres, quien asegura que al no entregarla no se podrá deducir la nómina de los trabajadores bajo la nueva facturación, por lo que los recibos no tendrían validez fiscal.

Junio 9, 2022 | 07:32 hrs

