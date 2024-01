Supuestas declaraciones de Jada Pinkett Smith encienden las redes sociales

La revista “U.S. Weekly” dio a conocer que una fuente cercana a Will Smith y su familia señaló que Jada Pinkett Smith, habría dicho que ella no es una mujer que necesite ser protegida y que, además, su esposo, Will Smith, había exagerado al reaccionar así a la broma. Las presuntas declaraciones de Jada no están confirmadas, pero han causado una fuerte reacción en redes sociales.

Abril 8, 2022 | 07:47 hrs

