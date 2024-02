“Everything Everywhere All at Once”, una caótica y creativa comedia

Llegó el fin de semana y con él las recomendaciones de cine de Sergio Palacios. La primera en Everything Everywhere All at Once, una comedia absurda con mucho caos, mucha creatividad y mucho corazón. La segunda, acorde al mes del Orgullo, “Men in tutus”.

Junio 17, 2022 | 12:00 hrs

