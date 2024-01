Nayib Bukele amenaza con dejar a presos sin comer si continúan homicidios

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, amenazó con dejar de alimentar a los presos si no disminuyen los homicidios en el país. Tras detener a cerca de 7 mil pandilleros en 11 días, el presidente salvadoreño advirtió que en caso de venganza, los presos no probarán ni arroz, dormirán sin colchonetas y no habrá insumos para aseo personal.

Abril 6, 2022 | 11:52 hrs

