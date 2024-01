Rusia niega ataque a estación de tren de Kramatorsk

Mediante su cuenta de Telegram, el Ministerio de Defensa de Rusia dijo que su Ejército no tenía misiones de fuego en Kramatorsk y que no estaba planeada una visita a esta zona. El vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que sus fuerzas armadas no usan el tipo de misiles encontrados en la zona.

Abril 8, 2022 | 11:17 hrs

