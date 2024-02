J-Hope, de BTS, lanza sencillo en solitario

Luego de que el pasado 14 de junio la agrupación BTS anunció un descanso temporal, el rapero J-Hop, integrante de la banda, lanzó el sencillo "More", pertenciente a su álbum solista "Jack in the Box".

Julio 1, 2022 | 16:01 hrs

