Retiran antimonumenta que colectivas habían colocado en Macroplaza de Monterrey

El 15 de mayo, colectivas feministas colocaron una antimonumenta en la Plaza de los Héroes en Monterrey, Nuevo León. Sin embargo, la mañana de este lunes reportaron que no amaneció en el lugar. Tras varias horas, volvió a aparecer la estructura, pero activistas señalaron que estaba mal puesta, ya que no estaba fija, por lo cual decidieron llevársela para restaurarla y agregarle un anclaje para su posterior instalación. Autoridades municipales y estatales no se han pronunciado por esta situación.

Mayo 16, 2022 | 15:35 hrs

