Alerta sanitaria en Acapulco cumple siete meses

La alerta sanitaria en Acapulco cumplió ya siete meses. En distintos puntos del municipios, las labores de limpia no se realizan en periodos mayores a un año. Aunque fueron adquiridos 35 nuevos camiones de basura, no se ha logrado controlar la crisis. Se han implementado multas y otras estrategias, pero no han dado los resultados esperados.

Abril 20, 2022 | 18:01 hrs

