Así quedó el repechaje de la Liga MX

Tras 17 jornadas, ya quedaron definidos los primeros cuatro lugares de la Liga MX y que esperarán a sus rivales, los cuales saldrán de los duelos de repechaje. Pachuca, Tigres, Atlas y América esperan los resultados de los enfrentamientos entre Chivas vs. Pumas, Puebla vs. Mazatlán, Monterrey vs. Atlético de San Luis y Cruz Azul vs. Necaxa.

Mayo 2, 2022 | 17:53 hrs

