Periodistas piden al Gobierno no usar al gremio para fines políticos

En entrevista para N+, Patricia Monreal, periodista e integrante del colectivo #NiUnoMás Michoacán, reiteró un comunicado publicado ayer por la organización: solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador que no use al gremio para fines políticos. Añadió que el discurso de confrontación no está ayudando al gremio periodístico ante un problema que ha crecido.

Marzo 16, 2022 | 17:21 hrs

