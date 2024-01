¿Cuáles son los hashtag más populares?

Este 23 de agosto se conmemora el Día Internacional del Hashtag, utilizado para etiquetar y distinguir publicaciones en redes sociales. A nivel mundial, los hashtags o etiquetas más populares son Love, Instagood, Fashion, Photo of the Day, Art, Photography, Instagram, Beatiful, Nature y Pic of the Day.

Agosto 23, 2022 | 21:49 hrs

Mantente informado al instante. ¡Haz clic y únete a nuestros canales en WhatsApp®!