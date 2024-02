Dan a conocer a las personalidades de la marcha LGBT+ de la CDMX

Los organizadores de la marcha LGBT+ de la Ciudad de México dieron a conocer la lista de personalidades que formarán parte del evento. Entre los invitados está la banda John Cameron Mitchell and Friends, encabezada por John Cameron Mitchell, músico que saltó a la fama por el musical “Hedwig and The Angry Inch”.

Junio 15, 2022 | 21:51 hrs

