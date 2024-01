Personas con sordera y ceguera hallan inclusión en la industria aeroespacial

The Lighthouse for the Blind, una empresa de Seattle dedicada a la industria aeroespacial se convirtió en el mayor empleador de personas con discapacidad visual y auditiva, con un total de 158 trabajadores con esta condición. La empresa estima contar con un total de mil empleados con sordera o ceguera para 2032.

Septiembre 7, 2022 | 21:25 hrs

