Taxi autónomo causa confusión entre policías de San Francisco

Un taxi autónomo de la empresa General Motors que circulaba en San Francisco, California, causó confusión en policías de la ciudad luego de que fue detenido por no contar con luces delanteras. La confusión se suscitó cuando los policías se dieron cuenta que el auto no tenía conductor, y por tanto, no había a quien multar.

Abril 12, 2022 | 21:44 hrs

