Claves para entender la crisis de desaparecidas en México

México enfrenta una crisis de 24 mil 735 mujeres desaparecidas. Nuevo León, el segundo estado con más desaparición de mujeres, se colocó bajo los reflectores por la desaparición de Debanhi Escobar. Su caso no ha hecho más que visibilizar una problemática añeja que el Gobierno del presidente López Obrador parece no querer o no poder dimensionar. Paola Becerra, Fernanda Caso, Elizabeth Cano y Estefanía Veloz proporcionan claves para entender la crisis de desaparecidas.

Mayo 3, 2022 | 21:00 hrs

