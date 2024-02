OPS pide no usar el término ‘deltacron’

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) pidió no usar el término ‘deltacron’ porque no existe. Señaló que solo en 30 secuencias fueron encontrados genes de delta y una parte de la proteína de la espícula que corresponde a ómicron. Algo que, aseguró, es un fenómeno normal porque los virus pueden intercambiar material genómico, pero eso no significa la aparición de una variante

Marzo 18, 2022 | 08:03 hrs

Mantente informado al instante. ¡Haz clic y únete a nuestros canales en WhatsApp®!