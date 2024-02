Así afecta la quinta ola de COVID-19 en México

La quinta ola de COVID 19 en México tiene varias características únicas: una cifra mucho menor de fallecimientos, que afecta más clínicamente a quienes no se han vacunado, ha infectado a quienes no se habían contagiado desde hace dos años y medio y a quienes no se protegen debido a la fácil transmisibilidad del virus por las nuevas subvariantes

Julio 29, 2022 | 22:47 hrs

