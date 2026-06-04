¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Este Jueves 4 de Junio de 2026? Pronóstico del Tiempo

Ayer nuevamente se presentaron chubascos y tormentas por la tarde y noche, pero nuevamente fueron aisladas. Nos brindaron una noche muy agradable y esta mañana han provocado temperaturas de 21˚ en la zona de Cumbres y en otros sectores de hasta 25˚.

Esta mañana de jueves 4 de junio prevalece el cielo nublado y se registra Buena calidad del aire a las 7 de la mañana en todas las estaciones de monitoreo ambiental distribuidas por la zona metropolitana de Monterrey.

En el pronóstico para este día se mantienen las probabilidades de lluvia, chubascos y tormentas aisladas pueden presentarse nuevamente durante la noche, media noche y madrugada de viernes con hasta un 77% de probabilidad, quiere decir que es casi seguro que llueva y que la lluvia tenga buena y deje acumulados importantes en las siguientes 24 horas.

Canal de baja presión

El Canal de Baja Presión y la Vaguada en la altura, circulación ciclónica y la Onda Tropical número 4 circulando por el sureste mantendrán la inestabilidad presente sobre el noreste, oriente, centro y sureste del país, dejando acumulados de lluvia importantes en diferentes sectores del país.

En aguas abiertas sobre el océano Pacífico la primer tormenta de la temporada “Amanda” se ubica a 2,465 Km al suroeste de Los Cabos, BCS, con vientos de 65 Km/h y se mueve al noroeste a 15 Km/h, lejano de México, sin representar riesgo.

2 zonas de inestabilidad se mantienen bajo vigilancia; una frente a las costas de Oaxaca con hasta 70% de potencial ciclónico y otra, frente a Centroamérica con 50%.