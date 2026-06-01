¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 1 de Junio 2026? Estas son las Temperaturas

Entérate del pronóstico del clima para en el Área Metropolitana de Monterrey y Nuevo León para este lunes

Amanecer en Nuevo LeónFoto: Fabián Gónzalez

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¡Atención Monterrey! Hoy 1 de junio, el clima estará nublado con 33°C y posibles lluvias. Descubre cómo el Giro Centroamericano influirá en las lluvias esta semana.

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