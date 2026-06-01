¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 1 de Junio 2026? Estas son las Temperaturas

Una mañana nublada se registra en Monterrey y su zona metropolitana para dar inicio a la primera semana del mes de junio. Las temperaturas se mantienen alrededor de los 24 grados centígrados, con ligeras variaciones en distintos puntos del área.

De acuerdo con los reportes de calidad del aire, a las 7:00 de la mañana se registra condición Buena en las 15 estaciones de monitoreo ambiental, lo que permite un ambiente relativamente estable en la ciudad durante las primeras horas del día.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Clima en Nuevo León: Pronóstico Matutino del Lunes 1 de Junio de 2026

Condiciones del clima para este lunes y próximos días

Para este día de lunes 1 de junio se prevén condiciones de cielo medio nublado, con una temperatura máxima cercana a los 33 grados centígrados. Además, se mantienen probabilidades de lluvia durante la noche. Para el martes, el pronóstico es similar, con cielo medio nublado y una temperatura máxima de 31 grados, así como probabilidad de lluvia por la noche.

A partir del miércoles se espera un incremento en las posibilidades de precipitación, alcanzando un 50 por ciento, mientras que el jueves las probabilidades aumentan hasta un 87 por ciento. Estas condiciones podrían extenderse al viernes con un 57 por ciento de probabilidad de lluvia. Durante estos días, las temperaturas se mantendrán alrededor de los 30 grados, consideradas agradables para la región.

Este 1 de junio marca el inicio oficial de la temporada de ciclones en el Atlántico, Caribe y Golfo de México. Para este año se prevé que el fortalecimiento del fenómeno de “El Niño” en el Pacífico influya en una disminución en la formación de ciclones en el Atlántico.

Los pronósticos indican la posible formación de entre 11 y 15 ciclones tropicales, cifra cercana al promedio histórico de 14. De estos sistemas, se esperan entre 7 y 8 tormentas tropicales, de 3 a 5 huracanes de categoría 1 a 2, y entre 1 y 2 huracanes mayores. A pesar de estos números, especialistas señalan que este podría ser un año menos activo en comparación con temporadas recientes, que fueron significativamente más intensas.

Durante esta semana se espera la influencia del llamado “Giro Centroamericano”, un amplio centro de baja presión que impulsa humedad hacia el Golfo de México. Este fenómeno favorecerá un incremento en las lluvias para la península de Yucatán, así como para el oriente, centro y noreste de México. En este contexto, Nuevo León podría verse beneficiado con lluvias importantes en los próximos días, lo que ayudaría a mejorar las condiciones de humedad en la región.

Con información de Mauro Morales / Noticias N+

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