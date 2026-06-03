¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 3 de Junio 2026? Estas son las Temperaturas

Después de los chubascos y tormentas que se registraron durante la tarde de ayer martes 2 de junio en distintos puntos de la zona metropolitana de Monterrey, este miércoles 3 de junio inicia con condiciones meteorológicas variables. Mientras algunos sectores amanecen con cielo soleado, otros presentan nubosidad parcial. La temperatura durante las primeras horas del día se mantiene entre los 24 y 25 grados centígrados, acompañada de buena calidad del aire.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Clima en Nuevo León: Pronóstico Matutino del Miércoles 3 de Junio de 2026

Las precipitaciones registradas durante la jornada anterior fueron favorables y contribuyeron a refrescar el ambiente en la región. De acuerdo con el pronóstico, durante la tarde y noche de este miércoles podrían presentarse algunas precipitaciones aisladas. Sin embargo, no existen condiciones para que las lluvias se generalicen en toda la zona metropolitana. En cuanto a las temperaturas máximas, se espera que alcancen valores cercanos a los 30 grados centígrados.

Incrementarán las probabilidades de lluvia

Las probabilidades de precipitación continuarán durante los próximos días y se fortalecerán especialmente entre jueves y viernes. El inicio de junio con lluvias ha favorecido que las temperaturas permanezcan alrededor de los 30 grados durante gran parte de la semana.Incluso, para jueves y viernes se prevén temperaturas máximas por debajo de los 30 grados centígrados. Posteriormente, los valores térmicos volverán a incrementarse ligeramente durante el fin de semana, alcanzando entre 32 y 33 grados para sábado y domingo.

Aunque las probabilidades de lluvia disminuirán del sábado al martes, no desaparecerán por completo. Posteriormente, volverán a incrementarse entre martes y viernes de la próxima semana. Las condiciones atmosféricas actuales son resultado de la interacción de canales de baja presión con una vaguada en niveles altos de la atmósfera.

Esta combinación genera inestabilidad tanto en superficie como en niveles medios y altos, situación que tenderá a fortalecerse en los próximos días sobre regiones del noreste, oriente, centro y sureste del país.

Además, la temporada de lluvias se ha activado en el sureste y sur de México, extendiéndose gradualmente hacia el occidente del territorio nacional. En el océano Pacífico se formó la Depresión Tropical 1-E, localizada a 2 mil 335 kilómetros al sur de Baja California. El sistema presenta vientos de 55 kilómetros por hora y se desplaza hacia el noroeste a una velocidad de 9 kilómetros por hora, sin representar riesgo para México.

Se espera que durante las próximas horas evolucione a la primera tormenta tropical de la temporada. Asimismo, otras dos zonas de inestabilidad ubicadas frente a las costas de Centroamérica y Oaxaca permanecen bajo vigilancia.

Con información de Mauro Morales / Noticias N+

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