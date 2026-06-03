¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 3 de Junio 2026? Estas son las Temperaturas

Entérate del pronóstico del clima para en el Área Metropolitana de Monterrey y Nuevo León para este miércoles

Amanecer en Monterrey, Nuevo LeónFoto: Fabián González

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¿Cómo estará el clima en Nuevo León hoy? Prepárate para un miércoles con temperaturas de 24 a 30°C y posibles lluvias aisladas en Monterrey. Descubre más sobre el pronóstico.

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