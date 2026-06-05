¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León para Hoy Viernes 5 de Junio de 2026?

El día de ayer se reportaron muy fuertes lluvias en diferentes puntos del estado de Nuevo León. La CONAGUA informa acumulados de 45 milímetros en Cerro Prieto, Linares; 27 mm en El Cuchillo, China; y 33.9 mm en Montemorelos, además de ganancias en todas las presas.

En la zona metropolitana fueron menores las lluvias y en Salinas Victoria se reportó muy fuerte lluvia a medianoche.

Esta mañana las temperaturas de la zona metropolitana de Monterrey están de 22˚ a 24˚ al amanecer, con cielo nublado y buena calidad del aire en todas las estaciones de monitoreo ambiental.

El pronóstico para este día viernes sigue marcando buenas probabilidades de lluvia por la tarde; cerca del 40% de posibles chubascos o tormentas pueden presentarse.

Regresan probabiliades de lluvia

Para los días sábado y domingo se esperan jornadas nubladas, bajando las probabilidades de lluvia al 24%, con máximas de 32˚.

Las probabilidades de lluvia regresan al 45% para el lunes y nuevamente se reducen al 25% para martes, miércoles y jueves de la siguiente semana, por lo que también se prevén algunos días de lluvia, aunque de manera muy aislada.

La Tormenta Amanda se reporta muy lejana de México, a casi 2,500 kilómetros al suroeste de Los Cabos, sin riesgo para el país. Se mantienen bajo vigilancia las dos zonas de inestabilidad, con 70% y 60% de probabilidad de desarrollo, respectivamente, que se desplazan frente a la costa del Pacífico y que pudieran evolucionar durante