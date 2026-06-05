¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León para Hoy Viernes 5 de Junio de 2026?

Entérate del pronóstico del clima con Mauro Morales.

Monterrey por las mañanasFoto: N+

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¿Lloverá hoy en Nuevo León? Mauro Morales nos trae el pronóstico: 40% de chubascos por la tarde y temperaturas de 22˚ a 24˚. ¡Entérate de más!

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Pronóstico del clima para Nuevo León: Lluvias y más